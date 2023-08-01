Дебош с участием военного из ЧВК «Вагнер»: В Оренбурге начнется судебное разбирательство

Оренбургский районный суд начнет рассмотрение дела в отношении военного из ЧВК «Вагнер», который устроил скандал с применением силы на территории оренбургского аэропорта.

Рядовой ЧВК «Вагнер» вел себя слишком активно, находясь на территории аэропорта в городе Оренбург. Он громко разговаривал, много жестикулировал и нецензурно выражался. Полицейские подошли к мужчине и попросили следовать за ними в служебное помещение для разговора о непристойности поведения и составления административного протокола, сообщает 56orb.ru.

Сначала военный согласился идти и спокойно последовал за сотрудниками правоохранительных органов. Но в дверном проеме попробовал резко вывернуться и ударил одного из полицейских по лицу. Мужчине пришлось одеть наручники. Сотрудники применили болевой прием. Оренбургский районный суд скоро опубликует информацию, в какой день пройдет первое заседание по делу. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел весной 2023 года.

Ранее сообщалось, что согласно новому закону, который вступил в силу, заключенные больше не могут заключать контракт с «Вагнером» или любой другой частной военной организацией.