От самбистов до детей участников СВО: как в подольском лагере «Родина» собрали особую зимнюю смену
В Подольске юных спортсменов и детей из семей защитников отправили на отдых
В подмосковном Подольске около двухсот детей отправились на зимние каникулы в оздоровительный центр «Родина», сообщили в администрации городского округа.
Среди ребят — спортсмены из секций самбо, а также юные россияне, чьи родители принимают участие в специальной военной операции. Для них подготовили насыщенную развлекательную и оздоровительную программу.
Как рассказала директор ДЮОЦ «Родина» Наталья Улыбышева, с детьми работает опытный педагогический коллектив центра. В программу отдыха включены новогодний утренник и рождественский концерт. Также запланированы многочисленные творческие мастер-классы: по созданию праздничных украшений и игрушек, росписи по дереву и эко-сумкам, изготовлению снежинок и шаров из бисера, выжиганию и плетению в технике макраме.
«Кондитерские мастер-классы по росписи имбирных пряников и пончиков, анимационные новогодние шоу, катание на ватрушках, посещение бассейна, тренажерного зала, ежедневные спортивные мероприятия и развлечения, а также разнообразные вечерние конкурсы и мероприятия», — сказала директор ДЮОЦ «Родина» Наталья Улыбышева.
Одной из участниц смены стала подольчанка Саша Васильева, которая впервые отправилась в детский лагерь.
«Мои подруги очень хорошо отзывались о лагере, и я тоже решила попробовать. Планирую развлечься и отдохнуть, найти новых друзей», — поделилась Васильева.
Программа зимней смены в оздоровительном центре рассчитана на весь период новогодних праздников. Дети проведут здесь время вплоть до завершения школьных каникул, полностью погрузившись в праздничную атмосферу и оздоровительный процесс.
