От самбистов до детей участников СВО: как в подольском лагере «Родина» собрали особую зимнюю смену

В подмосковном Подольске около двухсот детей отправились на зимние каникулы в оздоровительный центр «Родина», сообщили в администрации городского округа.

Среди ребят — спортсмены из секций самбо, а также юные россияне, чьи родители принимают участие в специальной военной операции. Для них подготовили насыщенную развлекательную и оздоровительную программу.

Как рассказала директор ДЮОЦ «Родина» Наталья Улыбышева, с детьми работает опытный педагогический коллектив центра. В программу отдыха включены новогодний утренник и рождественский концерт. Также запланированы многочисленные творческие мастер-классы: по созданию праздничных украшений и игрушек, росписи по дереву и эко-сумкам, изготовлению снежинок и шаров из бисера, выжиганию и плетению в технике макраме.

«Кондитерские мастер-классы по росписи имбирных пряников и пончиков, анимационные новогодние шоу, катание на ватрушках, посещение бассейна, тренажерного зала, ежедневные спортивные мероприятия и развлечения, а также разнообразные вечерние конкурсы и мероприятия», — сказала директор ДЮОЦ «Родина» Наталья Улыбышева.

Одной из участниц смены стала подольчанка Саша Васильева, которая впервые отправилась в детский лагерь.

«Мои подруги очень хорошо отзывались о лагере, и я тоже решила попробовать. Планирую развлечься и отдохнуть, найти новых друзей», — поделилась Васильева.

Программа зимней смены в оздоровительном центре рассчитана на весь период новогодних праздников. Дети проведут здесь время вплоть до завершения школьных каникул, полностью погрузившись в праздничную атмосферу и оздоровительный процесс.

