Дед Мороз и скульптура змеи простояли в Кузбассе меньше суток из-за вандалов

В одном из городов Кузбасса скульптуры, установленные в преддверии празднования Нового года, не простояли даже суток из-за действий вандалов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Администрация города Белово опубликовала фото праздничной зоны до и после действий вандалов. Так, возле украшенной елки стояли скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а между ними — змеи. В сообщении указано, что скульптуры повредили подростки. Их действия попали на видео камер наблюдения. За одну ночь в городе произошло два инцидента.

В одном районе подросток сорвал краску со скульптуры змеи. В администрации отметили, что художник исправит ситуацию и нанесет новый слой краски. Сообщается также, что вандалы испачкали краской бороду Деда Мороза.

В другом районе города молодой человек оторвал голову скульптуры змеи и забрал ее собой. Данная конструкция не подлежит ремонту. Ее уберут с улицы города. Представители администрации написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга самостоятельно задержали мужчину, который в ночное время повредил припаркованные во вдоре жилого дома автомобили.