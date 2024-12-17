Жители Екатеринбурга задержали мужчину, который повредил припаркованные автомобили

Издание сообщило, что инцидент произошел в ночь на 16 декабря. Жильцы утверждают, что на капотах, дверцах и стеклах припаркованных во дворе автомобилей остались следы ударов и царапины. Один из горожан заметил, что неизвестный пинает машины. Он вышел во двор, чтобы разобраться в ситуации. Аналогично поступили другие жильцы. Вместе они скрутили нарушителя общественного порядка и вызвали сотрудников полиции.

TagilCity пишет, что жильцы дома активно обсуждают инцидент в общедомовом чате. Некоторые собственники автомобилей написали заявления в полицию. Они надеются, что задержанный мужчина понесет ответственность за содеянное. Причины, которые побудили неизвестного пинать автомобили, на данный момент не выяснены.

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