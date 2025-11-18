Дед Мороз против Микки Мауса: два сказочных героя 18 ноября делят один день рождения

Во вторник, 18 ноября, в России празднуют день рождения Деда Мороза. По другую сторону океана в этот же день празднует свой день рождения и Микки Маус, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, с днем рождения Деда Мороза связывают наступление настоящей зимней погоды. Его история уходит корнями в глубокую древность — ученые полагают, что фольклорному прообразу волшебника более 2000 лет. В литературе он дебютировал в 1840 году в сказке Одоевского. По случаю торжества в резиденции волшебника, Великом Устюге, запускается специальная почтовая служба для приема писем от детей и взрослых.

По данным издания, в 1928 году мир впервые познакомился с Микки Маусом — неунывающим мышонком, мгновенно ставшим иконой анимации. Интересно, что на заре его карьеры, вплоть до 1947 года, характерный голос персонажу подарил не кто иной, как его создатель — великий Уолт Дисней.

В последнее воскресенье ноября в России отмечается один из самых теплых праздников — День матери. В 2025 году он пройдет 30 ноября. Афиша мероприятий в Москве и Подмосковье — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня». Согласно анализу экспертов, самыми популярными подарками ко Дню матери стали помады, маски и духи.