В последнее воскресенье ноября в России отмечается один из самых теплых и искренних праздников — День матери. В 2025 году он пройдет 30 ноября. Этот день посвящен главному человеку в жизни каждого — женщине, подарившей жизнь, заботу и любовь. Как появился праздник, какие традиции связаны с ним, а также афиша мероприятий в Москве и области — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поощрения для мам

В России День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. В 2025 году этот день приходится на 30 ноября. Несмотря на то, что праздник появился сравнительно недавно, он уже прочно занял свое место в календаре семейных дат. История Дня матери в России началась задолго до его официального учреждения. Первое празднование, посвященное матерям, состоялось 1 декабря 1915 года в Петрограде по инициативе педагога и общественного деятеля Рагнара Фернберга. Мероприятие проводилось при участии скаутского движения, однако не получило широкого распространения. В советское время День матери не отмечался официально — роль чествования женщин выполнял Международный женский день 8 марта, а материнство поощрялось через государственные награды и звания.

Современный этап истории праздника начался в 1988 году, когда учительница из Баку Эльмира Гусейнова организовала школьное мероприятие, посвященное мамам. Идея получила отклик и начала распространяться по регионам. В 1993 году Республика Саха (Якутия) стала первым субъектом России, где День матери был утвержден на официальном уровне — его праздновали в третье воскресенье октября.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ ]

Федеральный статус День матери получил после подписания Указа экс-президента РФ Бориса Ельцина № 120 от 30 января 1998 года «О Дне матери». Инициатором выступила депутат Государственной Думы Алевтина Апарина, возглавлявшая комитет по делам женщин, семьи и молодежи. С тех пор праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября и символизирует уважение, благодарность и любовь к матерям по всей стране.

Незабудка — цветок матерей

Несмотря на свою «молодость», День матери уже обрел собственные традиции и символику. Главным символом праздника считается незабудка — цветок, означающий постоянство, преданность и память. Часто символ дополняют изображением плюшевого мишки с незабудкой, как символом детской любви и нежности.

Главная традиция этого дня — поздравления матерей. Дети и взрослые дарят мамам цветы, открытки и подарки, выражают слова благодарности и проводят с ними время. Для многих семей это день душевного единения, когда главное — внимание и забота, а не материальные дары. В школах, детских садах и культурных учреждениях проходят концерты, выставки, конкурсы рисунков и стихов, посвященные мамам. Такие мероприятия помогают детям понять важность материнской любви и уважения.

Кроме того, во многих регионах организуются общественные и благотворительные акции, направленные на поддержку многодетных семей, одиноких матерей и приютов. Этот день напоминает не только о личной признательности, но и о социальной значимости материнства как основы общества.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ ]

Мероприятия к празднику в Москве и Подмосковье

В столице традиционно подготовили насыщенную праздничную программу, чтобы каждый житель и гость города смог поздравить самую дорогую женщину — маму:

Гала-концерт «Ода матери» в Государственном Кремлевском дворце: одно из центральных и самых торжественных мероприятий праздника. На сцене выступят популярные артисты и творческие коллективы, прозвучат искренние слова благодарности и признательности всем мамам. Концерт станет символом уважения и любви к материнству. Возрастное ограничение — 12+.

Праздничные концерты и акции в парках: в Парке Горького, «Сокольниках», на ВДНХ и других популярных площадках Москвы пройдут бесплатные концерты, мастер-классы для детей по созданию подарков своими руками и теплые встречи на свежем воздухе. Возрастное ограничение — 0+.

Специальные программы в музеях и библиотеках: культурные учреждения города подготовят тематические выставки, посвященные образу матери в искусстве, литературные вечера и показы фильмов, отобранных специально к празднику. Возрастное ограничение — 12+.

Праздничное оформление города: улицы столицы, витрины магазинов и общественные пространства украсят тематическими композициями. Волонтеры традиционно будут дарить прохожим символ праздника — незабудки и открытки с теплыми поздравлениями.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ ]

Дом культуры «Никулинский» в Раменском городском округе приглашает жителей и гостей на праздничную концертную программу «С любовью к мамам», посвященную Дню матери — одному из самых добрых и трогательных праздников. Праздничная программа пройдет 29 ноября с 13:00 до 15:00. На сцене выступят творческие коллективы с вокальными и танцевальными номерами, а участники кружка «Художественное слово» представят тематическую сценку и прочитают проникновенные стихотворения, посвященные мамам. В завершение мероприятия прозвучат слова благодарности и признательности в адрес всех матерей, а также пожелания здоровья, счастья и благополучия каждой семье. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее стало известно о сокращении патентов для ИП с 2026 года.