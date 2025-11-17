Банально, но приятно: названы самые популярные подарки на День матери среди москвичей

День матери, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября, стремительно набирает популярность в Москве: 44% жителей столицы стали отмечать его за последние пару лет. Праздник прочно ассоциируется с теплым домашним общением: более чем у половины москвичей (56%) сложилась традиция видеться с мамами в этот день и проводить с ними время дома, следует из данных исследования Ozon, которые оказались в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В отличие от 8 марта, День матери больше ассоциируется с заботой и вниманием (50%), а также воспринимается как менее громкий и более искренний праздник (40%). Главный подарок маме — не вещь, а время. По результатам опроса, самую большую ценность в День матери для москвичей представляет именно неформальное, душевное общение. Популярным видом празднования стало домашнее чаепитие — его предпочли 60% горожан. Также респонденты планируют совместную готовку, помощь маме с домашними делами, просмотр любимых фильмов и бьюти-день (домашнее окрашивание волос и уходовые процедуры).

При этом выбор подарка ко Дню матери остается сложной задачей для 42% москвичей. Самая частая проблема — мамам «ничего не надо». Москвичи осознают, что от типичных безделушек мамы устали: самыми бесполезными подарками они назвали интерьерные украшения (22%), наборы конфет (25%) и бытовую утварь (24%). И только часть опрошенных мам вообще не ждут материальных подарков, а если и ждут — то скорее будут рады сюрпризу, сделанному своими руками (16%).

В 2025 году, по данным исследования команды экспертов маркетплейса, самыми популярными подарками на День матери стали товары для отдыха и красоты: растут продажи не только косметики для губ (рост в 2,3 раза), масок для глаз и масел для лица (рост в 5 и 2,7 раз), но и более дорогих товаров, как женские духи (рост более чем в 3 раза) и массажеры для головы (рост в 2,5 раза). Кроме этого, неожиданную динамику показали категории домашнего окрашивания и ухода за волосами (в 1,5 раза).

