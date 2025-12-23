В Подмосковье подведут итоги конкурса парков «Дед Мороз рекомендует»

В Подмосковье определят победителей конкурса парков «Дед Мороз рекомендует» на лучшее новогоднее оформление. Торжественное мероприятие состоится 24 декабря в Наташинском парке в Люберцах, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В этом году на конкурс поступили 184 заявки. В результате будут определены территории с лучшей новогодней елкой, резиденцией Деда Мороза, фотозоной, Почтой Деда Мороза, зоной очага, а также с лучшим оформлением.

Помимо этого, в рамках церемонии в парках региона соберут вторую партию писем Деду Морозу и отправят послания в Великий Устюг. По итогам первого такого сбора в области собрали более 7 тыс. писем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к зимним праздникам.