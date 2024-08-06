Дефектолог Кистенева призвала контролировать режим дня будущих первоклассников

Логопед-дефектолог Светлана Кистенева рассказала, что родителям будущих первоклассников уже сейчас необходимо начать определенную подготовку, чтобы процесс адаптации к школе прошел быстро и максимально не травмировал ребенка, сообщил newstracker.ru .

«Именно родительская поддержка является самым важным компонентом в подготовке первоклассника», — отметила Светлана Кистенева.

Начать соблюдать режим дня — первый совет эксперта. Желательно, чтобы ребенок ложился спать и просыпался ежедневно в одно и то же время. Логопед-дефектолог Кистенева рекомендует много времени уделять детям перед школой, особенно будущим первоклассникам. Во-первых, стоит вместе покупать необходимые принадлежности, причем разрешать ребенку делать выбор самостоятельно. Во-вторых, надо много читать, смотреть фильмов или рассказывать о школе, о первой учительнице.

«Ответьте на все вопросы и напомните, что ребенок всегда сможет подойти к вам за советом или помощью, если возникнут проблемы в процессе учебы», — уточнила собеседница NewsTracker.

Сейчас также самое время купить несколько настольных игр. Каждый вечер важно находить время, чтобы немного поиграть с ребенком. Это выработает у него усидчивость и сосредоточенность. В игровой форме ребенок развивает память и внимание.

Дети привязаны к родителям. Эксперт рекомендует рассказать эпизоды из своей школьной жизни, вспомнить о переживаниях, показать фотографии. Полезным будет сосредоточить внимание на том, как удалось справиться с волнительными ситуациями или проблемами.

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