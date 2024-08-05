Получившая 400 баллов за ЕГЭ выпускница поступила в университет имени Баумана

Выпускница, которая в 2024 году единственная сдала ЕГЭ на 400 баллов, продолжит обучение в Московском государственном техническом университете имени Баумана. Об этом передает ТАСС и ссылается на данные с пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании в лучшие вузы страны.

Александра Оглоблина, учившаяся в Бауманской инженерной школе №1580, сумела сдать на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. Кроме того, 264 человека стали 100-балльниками, а 17 сумели набрать 200 баллов.

В сумме в текущем году для абитуриентов подготовили 621 321 бюджетное место, что примерно на 5 тысяч меньше, чем в 2023 году. Приемная кампания идет уже с 20 июня, а с 4 августа ребят начали зачислять на «бюджет». Претенденты, которые вовремя передали оригиналы документов и преодолели конкурс, станут студентами до 9 августа. Прием на платное обучение продлится до 20 августа.

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