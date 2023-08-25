ДЭГ привлечет на выборы молодежь

Молодые избиратели будут активнее голосовать на выборах губернатора Московской области и других выборах, которые пройдут в Подмосковье в сентябре. Такого эффекта можно ожидать от появления новой возможности – дистанционного электронного голосования.

О плюсах ДЭГ напомнила член Общественной палаты Московской области, председатель Общественной палаты Балашихи, руководитель ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» городского округа Балашиха Елена Жарова.

«Благодаря электронному голосованию корпус избирателей значительно помолодеет. Ведь молодежь активно пользуется гаджетами. Подать заявление на ДЭГ нужно заранее, и это тоже можно сделать дистанционно. А в дни голосования уже воспользоваться своим правом и сделать выбор» - отметила представитель ОПМО.

Елена Жарова подчеркнула, что дистанционное голосование будет доступно и удобно в самых разных условиях, ведь люди пользуются телефонами, планшетами, ноутбуками везде, в том числе в дороге, в транспорте. Единственный нюанс – нужно позаботиться о качестве интернета в той локации, где человек собирается голосовать.

«В целом, благодаря распространению ДЭГ, молодежь активнее участвует в выборах», - добавила Елена Жарова.

Напомним, 8, 9 и 10 сентября в Подмосковье пройдут выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборы в Советы депутатов десяти городских округов.

По состоянию на 22 августа ЦИК России обработал уже 335 351 заявление от подмосковных избирателей на участие в ДЭГ. Это составляет более 5,5% от общего количества избирателей Московской области. Подать заявку на онлайн-голосование можно до 4 сентября.