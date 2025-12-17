«Декабрята» в сказочных нарядах: в Ступино выписку из роддома превратили в новогоднюю сказку

В Ступино роддом присоединился к областной акции и организовал торжественную выписку для детей, появившихся на свет в декабре, сообщил REGIONS со ссылкой на пресс-службу медицинской организации.

В преддверии Нового года детки во время различных мероприятий перевоплощаются в сказочных героев. Подмосковные новорожденные, хотя еще и не могут встречать главного зимнего волшебника, не отстают от тенденции наряжаться.

Родителям малышей, которых ласково называют «декабрятами», предлагают два варианта: белоснежные костюмчики снеговичков или яркие красные конверты. Инициатива позволяет сделать выписку особенно торжественной и запоминающейся.

«Мы хотели подарить будущим мамам ощущение праздника, особенно в предновогодние дни, когда они находятся вдалеке от дома. Этот день, когда радость материнства разделяют с близкими, должен запомниться», — отметила заведующая родильным домом Марина Сальникова.

Этот момент — особенный и долгожданный итог для всей семьи, знаменующий переход от напряженного периода наблюдений к новой, домашней жизни вместе. Фотографии с выписки в праздничном убранстве станут драгоценными кадрами в истории семьи, храня в себе все тепло первых дней и надежду, с которой начинается путь нового человека.

Ранее сообщалось, что новорожденных в роддомах Подмосковья в декабре пеленают в костюмы Деда Мороза.