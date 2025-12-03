Сказка в роддоме: первых «декабрят» в Подмосковье запеленали в костюмы Деда Мороза

В Подмосковье дан старт одной из самых трогательных предновогодних инициатив. В декабре всем малышам, появившимся на свет в роддомах и перинатальных центрах региона, преподносят особый подарок: при выписке новорожденных наряжают в праздничные костюмы. О старте этой ежегодной акции рассказало Министерство здравоохранения Московской области, сообщил REGIONS.

В числе медицинских учреждений, присоединившихся к акции, — Московский областной перинатальный центр в Балашихе. Как сообщили в пресс-службе центра, первые младенцы, рожденные в декабре, уже отправились домой в ярких новогодних нарядах. В этом году для малышей подготовили алые колпачки, напоминающие головной убор Деда Мороза, и уютные плюшевые конверты, украшенные вышитыми снежинками. Право выбора одежды оставляют за родителями.

«С 2023 года мы наряжаем наших „декабрят“ в праздничные колпаки и конверты. Уже к утру 3 декабря в нашем перинатальном центре на свет появился 31 малыш. До конца декабря каждой маме мы предлагаем выбрать: одеть ребенка в его одежду или „упаковать“ как маленький зимний подарочек», — рассказали в пресс-службе МОПЦ.

Как отмечают специалисты центра, для них крайне важно создать особенное, праздничное настроение для родителей, которые с нетерпением ждали появления своего малыша долгие девять месяцев. Благодаря этой доброй традиции ощущение праздника и чуда появляется даже тогда, когда за окном еще нет снега.

