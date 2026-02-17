Деликатные проблемы: после инцидента с шестилетним ребенком в Минздраве обратились ко всем родителям

Министерство здравоохранения Кузбасса в своем телеграм-канале обратилось к родителям с призывом следить за развитием половых органов подрастающих детей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В случае каких-либо изменений россиянам рекомендовано своевременно обращаться за квалифицированной помощью.

«Когда дети взрослеют, могут возникать деликатные проблемы. Родителям нужно самим внимательно следить за изменениями в организме ребенка и если что-то не так — своевременно обращаться за медпомощью», — призвали в Минздраве.

В ведомстве проинформировали, что в детском хирургическом отделении Прокопьевской городской больницы оказали помощь шестилетнему пациенту. Мальчик поступил экстренно. Он жаловался на сильную боль. Отек полового органа можно было рассмотреть визуально.

По информации ведомства, у мальчика диагностировали острое осложнение фимоза — парафимоз. Одно из последствий заболевания — нарушение кровообращения к органу. Осложнением может стать некроз тканей. Причины развития проблемы разные. Вне зависимости от них ребенку всегда требуется срочная помощь медиков.

По данным ведомства, во время хирургического вмешательства маленькому пациенту вправили парафимоз. В настоящее время кровоток восстановлен. Фимоз будет устранен во время еще одной операции.

