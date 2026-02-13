«Гормоны ни при чем». Гинеколог развенчала главный миф о воздержании

Врач-гинеколог Ольга Уланкина поставила точку в спорах о влиянии половой жизни на организм. В интервью порталу Life.ru специалист развеяла популярный миф, заявив, что длительное отсутствие секса никак не меняет концентрацию гормонов в крови.

«Уровень эстрогенов, прогестерона и других половых гормонов зависит не от частоты сексуальных контактов. Он определяется работой органов эндокринной системы», — объяснила врач.

Однако медик признает: многие женщины в период воздержания жалуются на перепады настроения и вспышки гнева. По словам гинеколога, корень проблемы кроется не в физиологии, а в психологии — в дефиците телесной близости и ощущения поддержки партнера. Безусловно, интимные отношения приносят пользу: снимают стресс, разгоняют кровь и дарят расслабление. Но фундамент крепкого здоровья, как напомнила эксперт, строится на трех китах: режиме питания, физической нагрузке и здоровом сне.

Ранее сообщалось о том, что боль во время секса у женщин может свидетельствовать о вагинизме.