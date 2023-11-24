«Делиться надо»: Депутат Мосгордумы рассказала, почему приняли дефицитный бюджет Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в интернет-мессенджере проинформировал о социальной направленности московского бюджета, который в 2024 году будет дефицитным. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова рассказала, на какие основные сферы выделены деньги из столичного бюджета, а также что может помешать реализации планов, сообщает newizv.ru .

Спикер объяснила, что бюджет формируется в первую очередь за счет налоговых отчислений предприятий и компаний. Много жителей столицы также платят НДФЛ. Депутат Мосгордумы перечислила направления, которым будет уделено особое внимание в 2024 году: транспорт, образование, строительство и медицина.

Сохранится выплата пособий тем гражданам, которые в этом нуждаются. Внести коррективы в процесс может инфляция.

«Но эти выплаты «съест» инфляция: будут скорее всего повышаться тарифы на проезд и ЖКХ. Что интересно — нынешний бюджет принимали, не проанализировав год предыдущий. На мой взгляд, дефицит во многом «дутый», по итогам года его скорее всего не будет. Это надуманный дефицит. Думаю, это сделано для того, что бы Москве не сказали: «Делиться надо»», — заявила «НИ» депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Корреспондент «Новых Известий» уточнил, как выделение денег для новых регионов отразится на столичном бюджете. Депутат объяснила, что в 2024 году запланировано потратить на присоединившиеся республики и части областей 35 миллиардов рублей. Распоряжаться деньгами имеет право Департамент капитального ремонта.

В нынешнем году регионам передали из бюджета Москвы 200 миллиардов рублей. Их выделяли из Резервного фонда. Депутат Елена Шувалова отметила, что декорирование столицы к новогодним праздникам обходится городу в 28 миллиардов рублей. Если соотнести эти цифры с выделенной помощью новым частям РФ в 2024, то понятно, что на жизни москвичей эти деньги никак не отразятся.

Экономисты считают оправданным дефицит столичного бюджета на будущий год и напоминают, что в 2024 запланированы выборы.

«Не забывайте, что это бюджет года выборов президента. И если в регионах могут проголосовать за каких-нибудь клоунов, а Москве электорат голосует осознанно. Важен будет весь год, чтобы после выборов люди не сказали: „А кого мы выбрали?“. Поэтому и трат больше. Для людей важно наглядно видеть, что происходит. Сейчас, например, в Москве реконструируют старые поликлиники, вводят новые станции метро. В будущем году будет введено аж 17 станций, и это сделает транспорт доступным практически для всех. Сейчас значительные средства выделяются и на Новую Москву — чтобы связать со столицей Московскую область. Естественно, продолжится и застройка, которая помимо прочего создает рабочие места. Так что нормальный дефицитный бюджет для „выборного“ года», — считает зам. декана мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Известно, что дефицит бюджета Москвы составит 500 миллиардов рублей. Дефицитный план расходов для столицы вводят редко, но, как считают эксперты, беспокоиться не о чем.