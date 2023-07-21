Дело о госизмене основателя Group-IB Ильи Сачкова: прокурор настаивает на 18 лет колонии

Адвокат основателя Group-IB Ильи Сачкова Сергей Афанасьев в комментарии для агентства «РИА Новости» рассказал, что прокурор предлагает суду назначить его клиенту 18 лет колонии. Сторона защиты настаивает на оправдательном приговоре. 26 июля в ходе очередного судебного заседания станет известно, чью позицию займет суд.

«Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании», - рассказывает адвокат Сергей Афанасьев

Дело начали рассматривать в начале июля. Оглашать какие-либо подробности хода заседаний запрещено из-за того, что Илью Сачкова обвиняют в государственной измене. Исходя из этого его могут лишить свободы сроком от 12 до 20 лет. Прокурор предлагает 18 лет колонии. Известно, что вина Сачкова никак не связана с деятельностью его компании. Так утверждает адвокат Сергей Афанасьев. Илья Сачков не признает вину. Адвокат настаивает на полном оправдании.

Ранее СМИ предполагали, с чем мог быть связан арест Ильи Сачкова. Активно обсуждали такие версии: бизнесмен имел отношения к экс-сотрудникам ФСБ, которых также обвинили в госизмене, он влиял на выборы в США в 2016 году или замешан в массированных хакерских атаках.