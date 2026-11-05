Голкипер Федотов хочет уйти из «Спартака»

«СЭ»: голкипер Федотов запросил обмен из «Спартака» в категоричной форме

Культура и спорт

Фото: [ХК «Спартак»]

Голкипер ХК «Спартак» Иван Федотов затребовал обмен в другой клуб, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

29-летний хоккеист пропустил матч с «Локомотивом» (1:4). Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов объяснил его отсутствие болезнью.

«По моей информации, вратарь «Спартака» Иван Федотов запросил обмен из клуба в категоричной форме. Его отстранили от главной команды и отправили тренироваться с молодежкой», — написал Хайруллин.

Канал «Mash на спорте» сообщал, что в «Спартаке» недовольны поведением Федотова. Вратарь «не следит за языком» на тренировках, конфликтует с Жамновым и игроками команды.

По данным канала, в «Спартаке» готовы заменить Федотова Александром Георгиевым, который защищал ворота красно-белых в прошлом сезоне, а сейчас находится в статусе свободного агента.

Федотов провел в нынешнем сезоне 14 матчей, одержал семь побед (две из них — сухие). В среднем он пропускал 1,97 шайбы за матч, отражая 91,9% бросков.

Ранее сообщалось, что известный канадский форвард Эвандер Кэйн продолжит карьеру в КХЛ.

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