Судебный прецедент: Жительница Барнаула отсудила у экс-партнера ювелирную сеть

В Алтайском крае суд разделил активы банкира на 174 млн рублей между женой

Общество

Судебный орган встал на сторону жительницы Барнаула Натальи в имущественном споре с ее бывшим сожителем — местным банкиром и предпринимателем Геннадием. Предметом разбирательства с суммой притязаний в 174 млн рублей стало разделение активов крупной сети ювелирных салонов, включая объекты недвижимости, автопарк и бытовую технику. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza», пишет Газета.ру.

В ходе процесса банкир пытался утверждать, что имущество приобреталось исключительно на его персональные средства, а сам он являлся лишь наемным сотрудником компании. В свою очередь, истица доказала свою роль в качестве сооснователя и ключевого руководителя коммерческой сети, претендуя на законную долю в доходах бизнеса.

Суд отклонил аргументы предпринимателя, приняв во внимание зафиксированные факты скрытия доходов, а также совершение сделок с недвижимостью за счет средств ювелирной сети в период нахождения в ином браке. Дополнительным эпизодом стало укрытие средств от реализации автомобиля BMW X5. По результатам рассмотрения иска имущество было разделено между сторонами в равных долях.

Читайте также

«Станут золотыми людьми». Лукашенко пригрозил армией нарушающим дисциплину рабочим

«Станут золотыми людьми». Лукашенко пригрозил армией нарушающим дисциплину рабочим

Россиянам объяснили, когда можно не выходить на работу без риска увольнения

Россиянам объяснили, когда можно не выходить на работу без риска увольнения

Первая лига: московское «Торпедо» отправило в отставку Александра Сторожука

Эксперт пищевой безопасности назвала главную ошибку на кухне с яйцами

Эксперт пищевой безопасности назвала главную ошибку на кухне с яйцами

Активисты Подмосковья передали участникам СВО автомобили, стройматериалы и теплые вещи

Активисты Подмосковья передали участникам СВО автомобили, стройматериалы и теплые вещи

Епископы Кирилл и Мефодий рассказали об опасности неоязычества

Налог на роскошь бьет рекорды: сумма сборов за премиальные авто выросла на треть

Гуманитарная миссия в Алешках: эвакуированные жители честно рассказали о приеме в России

Гуманитарная миссия в Алешках: эвакуированные жители честно рассказали о приеме в России

Отключение навигаторов: раллист рассказал, как не заблудиться в Москве без навигатора

Похож на попугая: седой дятел успешно осваивает подмосковные мегаполисы

Похож на попугая: седой дятел успешно осваивает подмосковные мегаполисы

Фигурантам дела о трагедии на шахте им. Тихова оставили условный срок

Фигурантам дела о трагедии на шахте им. Тихова оставили условный срок

Православные традиции: Священник назвал язычеством вещи в гробу усопшего

Добавьте mosregtoday.ru в избранное