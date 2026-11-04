Судебный прецедент: Жительница Барнаула отсудила у экс-партнера ювелирную сеть

Судебный орган встал на сторону жительницы Барнаула Натальи в имущественном споре с ее бывшим сожителем — местным банкиром и предпринимателем Геннадием. Предметом разбирательства с суммой притязаний в 174 млн рублей стало разделение активов крупной сети ювелирных салонов, включая объекты недвижимости, автопарк и бытовую технику. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza», пишет Газета.ру.

В ходе процесса банкир пытался утверждать, что имущество приобреталось исключительно на его персональные средства, а сам он являлся лишь наемным сотрудником компании. В свою очередь, истица доказала свою роль в качестве сооснователя и ключевого руководителя коммерческой сети, претендуя на законную долю в доходах бизнеса.

Суд отклонил аргументы предпринимателя, приняв во внимание зафиксированные факты скрытия доходов, а также совершение сделок с недвижимостью за счет средств ювелирной сети в период нахождения в ином браке. Дополнительным эпизодом стало укрытие средств от реализации автомобиля BMW X5. По результатам рассмотрения иска имущество было разделено между сторонами в равных долях.