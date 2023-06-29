Дело о покушении на Захара Прилепина: новое решение суда

Басманный суд г. Москвы в закрытом режиме провел заседание относительно продления ареста уроженцу Украины, которого обвиняют в покушении на писателя Захара Прилепина, пишет издание « 5-tv.ru ».

Так, суд продлил действия ареста до шестого октября. Заседание проходило в закрытом режиме по инициативе следователя.

Трагедия произошла весной, 6 мая. Писатель Захар Прилепин находился в автотранспортном средстве, которым управлял его друг и единомышленник Александр Шубин. Во время движения из-за детонирования взрывчатки машина взорвалась. Александр Шубин погиб. Захар Прилепин был госпитализирован.

Следствие выяснило, что обвиняемый в данном преступлении уроженец Украины выполнял поручения разведки Украины, но установить точные имена заказчиков пока не удалось.