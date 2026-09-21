Спасатели приступили к поискам туриста из Израиля на Камчатке

Спасатели МЧС России начали поиски туриста из Израиля, который не вышел на контрольную связь после прохождения горного маршрута. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства, пишет « Лента.ру ».

По данным МЧС, вечером 20 сентября мужчина не подтвердил завершение похода в установленный срок. Турист проходил маршрут через вулканы Горелый и Мутновский. Конечной точкой пути должна была стать Мутновская геотермальная электростанция.

Ночью 21 сентября к предполагаемому району нахождения мужчины направились оперативные группы Камчатского поисково-спасательного центра.

Для обследования территории спасатели взяли беспилотные летательные аппараты. Их применение будет зависеть от погодных условий в горной местности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасатели вывели из леса заблудившуюся пенсионерку.