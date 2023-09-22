Дело учителя из Омутинки, которого обвиняют в домогательствах ученика, пересмотрят

Районный суд постановил, что педагог является невменяемым. Мужчину направили принудительно проходить курс лечения из-за нежелания продолжать жить. Сторона защиты не согласна с таким решением. Адвокату удалось добиться, чтобы дело передали на рассмотрение в суд Тюмени.

Адвокат Александр Акимов уверен, что в ходе прошлых заседаний было совершено ряд нарушений. Так, на закрытом заседании присутствовали свидетели. Ребенка допрашивали без присутствия специализированного психолога.

Адвокат высказывает мнение, что прокурор и судья специально нарушали протокол рассмотрения дела, чтобы судью отстранили, а, значит, обжаловать решение было бы еще сложнее. Так в итоге и получилось.

«Следствие не смогло предоставить никаких новых доказательств вины подсудимого. Кроме показаний, данных мальчиком, у следствия ничего нет. С таким успехом любого мужчину можно обвинить в чем угодно, не так ли? И неудивительно, что после такого беспорядка у человека здоровье подвело», — говорит адвокат.

Заслуженного учителя РФ обвиняют в домогательствах к ученику. Мнения жителей его родного городка разделились. Одни уверены, что мужчина не виновен. Другие не понимают, как невиновного могли задержать сотрудники правоохранительных органов. И первые и вторые понимают, что даже если учителя оправдают, вернуться на прежнее место работы ему уже никто не позволит.