Дело «золотого гаишника» Сафонова пересмотрят по решению прокуратуры

Дело экс-начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова по обвинению в коррупции будет пересмотрено по инициативе Генеральной прокуратуры РФ, пишет интернет-издание « Абзац ».

«Учитывая, что имеются предусмотренные законом основания для отмены указанного решения суда, Генеральной прокуратурой Российской Федерации в судебную коллегию Ставропольского краевого суда внесено апелляционное представление», - отметили в Генеральной прокуратуре РФ

Дело бывшего начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова было резонансным. В СМИ давали несколько названий – «транспортная мафия» и «золотой гаишник». Его обвиняли во взятии взяточничества за проезд большегрузов, а также за продажу государственных номеров с красивым сочетанием букв и цифр. Алексей Сафонов работал не самостоятельно. По делу задержали 54 человека. В большинстве случаев это сотрудники ГИБДД.

Дом Алексея Сафонова напоминает замок из-за роскошного ремонта и изысканного интерьера, почему его и начали называть в СМИ «золотым гаишником». В суде требования Генеральной прокуратуры РФ были частично удовлетворены: Сафонов вернул в бюджет страны денежные средства в размере стоимости двух особняков, приобретенных за коррупционные деньги. Прокуратура настаивала об обращении в доход автомобилей и земельного участка. Суд отказал. В Генеральной прокуратуры считают свои требования законными, поэтому подали иск о пересмотре дела.