Даже одна бессонная ночь способна ухудшить работу мозга, повлиять на настроение и самочувствие. Об этом Lenta.ru рассказала терапевт Александра Вишнякова. По ее словам, недосып снижает внимание, память, скорость реакции и способность концентрироваться уже на следующий день.

Врач объяснила, что недостаток сна ухудшает память и способность быстро обрабатывать информацию, из-за чего человеку сложнее выполнять задачи, требующие концентрации, а скорость реакции падает. Кроме того, недосып делает людей более раздражительными и тревожными, а контролировать аппетит и выбор калорийной пищи становится труднее.

Бессонная ночь может временно повлиять и на сердечно-сосудистую систему: у некоторых появляются учащенное сердцебиение, головная боль и ощущение напряжения.