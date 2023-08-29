Демографический проект поддержки женщин «Здравствуй, Мама» расширяется по регионам РФ

В рамках демографического проекта поддержки женщин «Здравствуй, Мама» беременные Карелии будут получать информационный буклет о развитии ребенка, сообщает karelinform.ru .

Медики будут обучаться, как общаться с беременными с целью создания максимально приятной обстановке. Глава республики Артур Парфенчиков отметил, что дружелюбное общение и буклеты – это не главное, на что ориентирована программа. В женских консультациях будут проводить ремонты и создавать приятную атмосферу.

Перед проведением ремонтных работ будут опрашивать женщин, чтобы узнать, что именно необходимо изменить. Также будут учитывать мнение перинатальных психологов.

Член Общественной Палаты России Наталья Москвитина рассказала, как важно оказывать поддержку беременным. Карелия всегда оказался ей современным регионом России, в котором облагороженные территории и высокий демографический уровень.

Раньше для беременных создавали только комфортные условия. Участники проекта поддержки женщин «Здравствуй, Мама» стараются уделить внимание еще двум аспектам: информационному и социальному.