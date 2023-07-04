Демонстрация удостоверения сотрудника УФСИН в конфликте с соседями не помогла

В Октябрьском районе Петрозаводска жители многоэтажного дома не могли спать ночью из-за шумной соседки, которая по совместительству оказалась сотрудницей УФСИН. Женщина громко слушала музыку. На замечания со стороны соседей не реагировала, акцентируя внимания на занимаемой должности.

В социальные сети люди выложили видео, на котором буйная соседка уверяет, что не получит штраф из-за того, что сама является полицейским. При этом сотрудница УФСИН показывает свое удостоверение.

Издание «karelinform.ru» обратились непосредственно в пресс-службу карельского УФСИН. В ведомстве заявили, что в настоящее время проводится внутреннее расследование. Предполагается, что сотрудница будет уволена.