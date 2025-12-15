День антидепрессантов — повод задуматься: как уберечь психику без таблеток?

Кристаллотерапевт Кристина Щербань и психолог Илья Ахмедов в беседе с REGIONS рассказали о немедикаментозных способах, помогающих справиться со стрессом и тревогой.

В День антидепрессантов, который отмечают 15 декабря, эксперт Щербань рассказала о практике с кристаллами. Специалист предупредила, что заботиться о ментальном здоровье необходимо заранее, чтобы не допускать тревожных состояний. Магии никакой нет. Просто природа заложила в камни определенные свойства.

«Например, аметист помогает снизить тревожность и расслабиться, дымчатый кварц заземляет и уменьшает влияние негативных мыслей, а розовый кварц способствует принятию себя и внутренней мягкости», — рассказывает Кристина Щербань.

По словам эксперта, указанные минералы могут эффективно помогать бороться со стрессом. Одним из самых эффективных природных антидепрессантов признана приправа шафран. Продукты питания также имеют свойство помогать в борьбе с плохими эмоциями.

Специалист указала на темный шоколад, бананы, орехи, жирную рыбу, куркуму и имбирь. Поддерживать свою психику в норме можно при помощи регулярных прогулок на свежем воздухе.

Психолог Илья Ахмедов рекомендует вести дневник эмоций. При наличии возможности лучше обращаться к специалисту для консультаций. Однако и дневник поможет изучать реакции и их причины.

«Объятия поддерживают нервную систему, снижают уровень кортизола и увеличивают выработку окситоцина. За счет этого человек быстрее возвращается в состояние эмоционального равновесия», — уточняет психолог Илья Ахмедов.

