День из жизни волонтеров: В «ЛизаАлерте» рассказали, как нашли подростка в Ялуторовске

Волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали корреспонденту Megatyumen.ru , как проходили поиски 13-летнего подростка в Тюменской области.

Сотрудники полиции передали информацию о пропаже подростка волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт» днем 25 сентября. Без разрешения родственников начинать поиски нельзя. Мама мальчика была согласна, что активисты окажут помощь. Уже через час после сообщения из полиции волонтеры были на месте.

Известно, что юноша приехал с мамой из другого города для того, чтобы провести консультацию в клинической психиатрической больнице. Он пропал недалеко от остановки. По версии матери, убежал в лес, который находится вблизи трассы.

В первую очередь активисты начали публиковать информацию в социальных сетях, собирать данные о мальчике, показания свидетелей. Кинологический отряд «Истинный север» предоставил для помощи пса. Собака дошла до трассы, где след был утерян.

Волонтеры опрашивали сотрудников магазинов, придорожных кафе, АЗС. Другая часть активистов уже работала в городе, откуда мама с сыном приехали в больницу.

Мальчика нашли здоровым и невредимым в Ялуторовске. Волонтеры первыми получили данные о том, что подросток может находиться в этом городе. Они передали сведения полицейским.

«Глубока и холодная ночь. Весь личный состав МВД и волонтеры заняты поисками школьника. Однако под утро некоторым добровольцам пришлось сняться с задач, так как нужно было отправляться на работу. Впрочем, правоохранители продолжили искать», - пишет Megatyumen.ru

Волонтеры отметили, что сигнал «СТОП» радует людей, если поиски завершились успешно, тогда каждый может вернуться к своей семье, работе, жизни.