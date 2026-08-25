Ученые нашли в Онежском озере следы катастрофы, изменившей климат на тысячу лет

Российские ученые обнаружили в донных отложениях Онежского озера слой с высокой концентрацией микрочастиц оксида железа, который может быть следом падения гигантского метеорита около 12,9 тыс. лет назад — эта космическая катастрофа, по их версии, спровоцировала резкое похолодание, продлившееся почти тысячу лет, а само озеро тогда было втрое больше современного. Об этом сообщает сайт Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

Декан факультета географии РГПУ им. Герцена Дмитрий Субетто сообщил, что специалисты нашли в толще озерно-ледниковых глин так называемый «розовый горизонт» — слой с четкой границей, проходящий по всей акватории озера. В нем зафиксированы микроскопические частицы оксида железа размером от десятков до сотен микрометров. Их присутствие указывает на внешнее поступление вещества, скорее всего, космической пыли. Это укрепляет гипотезу о падении метеорита 12,9–12,8 тыс. лет назад, которое могло запустить тысячелетнее похолодание в Северном полушарии.

Исследование, выполненное при поддержке гранта Российского научного фонда, впервые позволило проследить полную картину перехода от ледникового периода к современному климату на одном объекте. Ученые выяснили, что в древности Онежское озеро было гигантским пресным водоемом площадью 33 тыс. квадратных километров — втрое больше сегодняшнего, с объемом воды 900 кубических километров и глубиной до 300 метров. За 1–2 тыс. лет озеро накопило около 52 кубических километров донных отложений — это более 30 млрд. тонн сухого вещества. Для сравнения, отложения, формировавшиеся в теплую эпоху последние 9–10 тыс. лет, имеют объем всего 10 кубических километров и массу около 7 млрд. тонн. Такая колоссальная разница объясняется интенсивным таянием ледника и активными эрозионными процессами после катастрофы.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы окончательно подтвердить связь между «розовым горизонтом» и древним ударом из космоса, который, возможно, изменил климат всего Северного полушария и повлиял на ход человеческой истории.



Ранее под водой в Онежском озере нашли петроглифы возрастом 7000 лет.