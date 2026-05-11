День, который объединяет: кемеровчане встретили 9 Мая с радостью и благодарностью

В Кемерове праздничные мероприятия в честь 9 Мая завершились салютом. Как рассказали очевидцы, фейерверк продлился девять минут. За это время в вечернее небо над городом выпустили более тысячи залпов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Артиллерийское сопровождение, по словам зрителей, проходило под известные патриотические композиции. Над городом звучали песни, знакомые нескольким поколениям кемеровчан. Кульминацией музыкальной программы стала легендарная композиция «День Победы» на стихи Владимира Харитонова и музыку Давида Тухманова.

Именно в этот момент, по свидетельству многих, на глазах выступали слезы. Для жителей областного центра салют 9 Мая — это уже давно не просто красочное шоу. Это те несколько минут, поясняют очевидцы, когда весь город становится единым целым.

По информации издания, мощь залпов возрастала с каждой очередной серией. Очевидцы описывали происходящее так: небо сотрясалось от переплетения света и звука. А в тот момент, когда последняя волна фейерверков залила огнями всю береговую линию, люди внизу замерли на несколько секунд в полной тишине — будто пытались продлить это мгновение.

«Такого еще не было», — делились горожане впечатлениями.

По данным издания, по окончании салюта люди еще долго не расходились. Они обсуждали увиденное и фотографировали вечерний город.

