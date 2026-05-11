Молодежи предложили необычный способ бороться с коррупцией

Генпрокуратура РФ объявила о старте международного конкурса антикоррупционной рекламы для молодежи в 2026 году. Работы — плакаты, рисунки и видеоролики на антикоррупционную тему — можно подавать на сайте конкурса www.anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Прием конкурсных работ стартовал 1 мая и продлится до 1 октября 2026 года. Участникам предложено представить свои идеи в формате плакатов, рисунков и видеороликов, раскрывающих антикоррупционную тематику. Заявки принимаются на официальном интернет-ресурсе конкурса.

Соревнование включает три основные категории: лучший плакат, лучший рисунок и лучший видеоролик. Принять участие могут представители молодежи, разделенные на две возрастные группы: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Организаторы сообщили, что все условия участия опубликованы на сайте конкурса и переведены на официальные языки Организации Объединенных Наций для обеспечения доступности международной аудитории. Подведение итогов запланировано к Международному дню борьбы с коррупцией.