Психолог рассказал школьникам, как снизить стресс перед ЕГЭ и ОГЭ

Клинический психолог и лектор Российское общество «Знание» Илья Благов заявил, что успешная сдача экзаменов зависит не только от объема выученного материала, но и от режима подготовки, качества отдыха и эмоциональной поддержки со стороны взрослых. По словам эксперта, регулярность занятий, адекватная нагрузка и стабильный сон помогают школьникам справляться со стрессом значительно эффективнее, чем попытки учиться в условиях постоянного напряжения. ТАСС публикует рекомендации по психологической подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ в преддверии экзаменационной кампании.

По словам специалиста, умеренное волнение перед экзаменами считается естественной реакцией и даже может положительно влиять на концентрацию. При этом он подчеркнул, что бояться самого чувства тревоги не стоит.

Эксперт посоветовал школьникам заниматься регулярно, но избегать чрезмерных нагрузок. Он отметил, что небольшие, но систематические занятия работают эффективнее многочасовой подготовки в один день.

По мнению Благова, оптимальным вариантом является подготовка по одному часу несколько раз в неделю. Важную роль при этом играют полноценный сон, нормальное питание, прогулки и физическая активность.

Психолог подчеркнул, что школьникам важно замечать собственный прогресс и ставить реалистичные цели. Такой подход помогает сохранить мотивацию и снизить эмоциональное напряжение в период экзаменов.

Родителям эксперт рекомендовал воспринимать экзамены как жизненный этап, во время которого ребенок учится справляться со стрессовыми ситуациями. Он отметил, что детям особенно необходима поддержка семьи и уверенность в том, что отношение близких не зависит от результатов тестирования.

Учителям Благов посоветовал чаще обращать внимание на успехи учеников и поддерживать их позитивной обратной связью. По его словам, доверительные отношения между детьми, родителями и педагогами позволяют значительно снизить психологическое давление в период экзаменов.

Основной этап ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Резервные дни запланированы на период с 22 по 25 июня, а 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по собственному желанию.

