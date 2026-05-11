В День Победы жители Химок возложили цветы к монументу «Скорбящая мать» в Сходне

В субботу, 9 мая, потомки тех, кто ковал Победу в 1945-м, пришли в микрорайон Сходня городского округа Химки. Они направились к монументу «Скорбящая мать». Как рассказали организаторы, именно это место выбрали для встречи. Горожане возлагали живые цветы и мысленно возвращались к событиям военных лет — вспоминали каждого, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, начиная с обороны столицы и заканчивая штурмом Берлина.

Среди участников церемонии, уточнили в администрации, были председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальный парламентарий Руслан Шаипов, члены Молодежного парламента, сторонники «Единой России», преподаватели и учащиеся гимназии №23, лицея №21, а также обычные жители Сходни.

«Из Химок на фронт ушли около 25 тысяч человек. Семь тысяч не вернулись домой. Этот монумент олицетворяет материнскую слезу по сыну, не дождавшемуся Великой Победы. Для каждой российской семьи 9 мая – священный день. И пока мы приводим сюда наших детей, эта память будет жить», – сказал Сергей Малиновский.

Собравшиеся, по официальным данным, объединились в минуте молчания — так они отдали дань ушедшим. Затем у подножия мемориала появились цветочные композиции и памятные венки.

«У каждого из нас в семье есть свой герой. Кто-то воевал, кто-то трудился в тылу, кто-то ребёнком пережил те страшные годы. Когда мы приходим к этому монументу, мы вспоминаем сразу всех. И в этом единении – главная сила Дня Победы», – подчеркнул Руслан Шаипов.

Стоит отметить, что памятник, который в народе называют «Скорбящая мать», в документах значится как «Отстоявшим Отчизну». Он возведен на братском захоронении красноармейцев, которые погибли в боях за Москву. В администрации подчеркнули: этот мемориал — один из главных памятных объектов Сходни. Сюда, по сложившейся традиции, жители приходят каждый год в День Великой Победы.

