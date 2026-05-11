Главный гериатр Минздрава перечислила маркеры старения — от болезней до снижения функций организма

Главный внештатный специалист гериатр Министерства здравоохранения России, член-корреспондент Российской академии наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева в беседе с ТАСС перечислила заболевания, которые могут служить маркерами клинических проявлений старения организма.

В их число, по словам эксперта, входят сердечно-сосудистые и онкологические патологии, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), заболевания костно-мышечной системы, а также сахарный диабет второго типа. Именно эти недуги, пояснила Ткачева, нередко сигнализируют о том, что организм вступает в фазу возрастных изменений.

Однако, подчеркнула гериатр, диагнозы — не единственные индикаторы. О старении, по ее утверждению, могут говорить и другие проявления, а именно снижение определенных физиологических функций. Речь идет, например, об ослаблении мышечной силы или ухудшении способности концентрировать внимание.

«Когда мы видим, например, сердечно-сосудистые заболевания именно атеросклеротического генеза или онкологическое заболевание, или хроническую обструктивную болезнь легких, или заболевание костно-мышечной системы, или сахарный диабет второго типа, тогда мы можем говорить, что это клиническое проявление болезни старения. Мы начинаем это видеть где-то в среднем в возрасте 60 лет», — сказала она.

Ткачева также обозначила временные рамки, в которые человеческий организм достигает своего расцвета. По ее словам, пик физиологических возможностей приходится на интервал между 25 и 30 годами. После этого рубежа, резюмировала специалист, запускается медленный, но необратимый процесс старения.

Ранее сообщалось, что подмосковный нарколог назвал главный секрет активного долголетия.