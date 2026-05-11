Пенсионные выплаты в России выросли за год почти на 8%

В апреле 2026 года средняя пенсия в России превысила 25 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выплаты увеличились почти на две тысячи рублей, что отражает продолжающуюся индексацию и корректировку социальной поддержки пенсионеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России.

Средний размер пенсионного обеспечения в России в апреле 2026 года составил 25 397 рублей. Такие данные приводит Социальный фонд России.

Для сравнения, год назад средняя пенсия россиян находилась на уровне 23 448 рублей. Таким образом, за год показатель вырос примерно на 1,9 тысячи рублей.

Положительная динамика сохранилась и по сравнению с предыдущим месяцем. В марте 2026 года средний размер пенсионного обеспечения составлял 25 274 рубля.

Рост выплат связан с проведенной индексацией и мерами социальной поддержки, действующими в пенсионной системе. При этом итоговый размер пенсии у граждан может отличаться в зависимости от региона проживания, стажа работы, вида пенсионного обеспечения и наличия дополнительных надбавок.

