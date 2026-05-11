Минута молчания и живые цветы: депутаты Химок почтили подвиг защитников

В подмосковных Химках в субботу, 9 мая, у мемориала «Вечная слава защитникам Родины» состоялась торжественная церемония возложения цветов. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила администрация городского округа.

Памятный митинг, как сообщили организаторы, объединил жителей микрорайона Левобережный, школьников и волонтеров. К ним присоединились депутаты городского Совета — Ирина Спирина, Наталья Каныгина и Валентин Герасимов. Вместе они почтили память героев.

«Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем День Великой Победы — праздник, который навсегда останется в сердцах каждого из нас. 9 Мая — это не только день памяти и гордости, но и важнейший урок для будущих поколений. Мы обязаны сохранять правду о Великой Отечественной войне, передавать ее детям и внукам, воспитывать уважение к подвигу тех, кто отстоял свободу нашей Родины», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

У подножия мемориала собрались представители разных поколений: от ветеранов и тех, кто застал военное лихолетье, до самых юных химчан. Каждый из них, по словам очевидцев, пришел отдать дань уважения советским солдатам. Именно они отстояли независимость страны в самой кровопролитной войне в истории человечества.

Церемония началась с минуты молчания. Под мерный стук метронома участники митинга склонили головы в память о павших героях. После этого к подножию монумента легли живые цветы. Этот жест, пояснили организаторы, стал символом вечной благодарности потомков тем, кто не вернулся с полей сражений, и тем, кто ковал Победу в тылу.

«Память о Великой Отечественной войне — это основа национальной идентичности и нравственный ориентир для будущих поколений. В условиях проведения специальной военной операции эта связь времен приобретает особое значение. Мы видим, как примеры мужества наших дедов вдохновляют современных защитников Отечества, которые сегодня вновь стоят на страже интересов России», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Торжественное возложение цветов у мемориала в микрорайоне Левобережный, как сообщили организаторы, стало частью масштабной патриотической работы в Химках. Данная программа, уточнили в администрации, реализуется в городе уже второй год подряд.

Инициаторами проекта выступил депутатский корпус при поддержке муниципальных властей. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила собравшимся о ключевой цели этой работы. По ее словам, программа призвана объединить химчан всех возрастов вокруг фундаментальных ценностей. В их числе — любовь к России и своему городу, а также глубокое уважение к великой истории и культуре страны.

Ранее сообщалось, что в Химках из тысячи свечей выложили орден Отечественной войны ко Дню Победы.