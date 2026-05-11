Ученые выявили связь между продолжительностью рабочего времени и уровнем ожирения: исследование охватило 33 страны ОЭСР

Международная группа ученых представила результаты масштабного исследования, которое выявило связь между продолжительностью рабочего времени и уровнем ожирения в разных странах. Доклад прозвучал на Европейском конгрессе по ожирению в Стамбуле, о чем передает издание The Guardian, сообщил РБК.

Как сообщили исследователи, они проанализировали данные 33 государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Временной охват составил 32 года — с 1990-го по 2022-й.

Выяснилась устойчивая закономерность, утверждают авторы работы. В странах с более длительными рабочими сменами и увеличенным количеством трудовых дней — среди них США, Мексика и Колумбия — фиксируются повышенные показатели ожирения. Обратная зависимость, по их словам, выглядит так: сокращение годового рабочего времени всего на 1% связано с уменьшением уровня ожирения на 0,16%.

Ведущий автор исследования объяснила возможные механизмы этого явления. По ее словам, ключевыми факторами выступают нехватка времени на физическую активность и хронический стресс, сопряженный с работой. Стресс, уточнила она, повышает уровень кортизола в организме, что напрямую способствует накоплению жировой ткани.

«При этом ученые подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, а на результаты также могут влиять различия в доходах стран. Тем не менее выводы стали поводом для новых призывов к внедрению четырехдневной рабочей недели в Великобритании», — говорится в статье РБК.

Ранее сообщалось, что летом 2026 года жители России будут работать дольше, чем годом ранее.