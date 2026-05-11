Московские автосалоны предложили подарить Ferrari рэперу Navai после ДТП

РИА Новости сообщает о необычной инициативе столичных автосалонов премиум-сегмента, связанных с инцидентом на Зубовском бульваре в центре Москвы. После ДТП с участием спорткара Ferrari, в котором находился рэпер Navai (Наваи Бакиров), ряд московских дилеров заявил о готовности передать артисту новый автомобиль аналогичного класса. Предложение сопровождается неформальными условиями и активно обсуждается в профессиональной и автомобильной среде.

Во вторник спорткар, в котором находился артист, попал в аварию на Зубовском бульваре. Позднее рэпер сообщил, что не пострадал и чувствует себя нормально, после чего отправился на оформление в ГАИ.

Представители одного из автосалонов в районе Сокольники заявили, что готовы передать артисту новый автомобиль Ferrari любой модели. При этом в шутливой форме было отмечено, что ключевым условием остается сохранность машины и более аккуратное вождение.

Аналогичную позицию озвучили и в ряде других автосалонов Москвы, включая площадки в Хамовниках и на Тверской улице. Там подчеркнули, что готовы поддержать артиста и предложить автомобиль на безвозмездной основе, отметив, что инцидент мог быть опасным.

К инициативе присоединились и частные продавцы спортивных автомобилей. В социальных сетях начали распространяться публикации с предложением подарить рэперу премиальные автомобили при условии более осторожного вождения в будущем.

