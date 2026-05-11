Облачная пелена и дожди: синоптик Леус рассказал о погоде в столичном регионе 11 мая

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в канале на платформе «Макс» рассказал о погодных условиях, которые ожидают жителей столичного региона в понедельник, 11 мая.

По словам эксперта, сегодня синоптическая ситуация в Москве будет формироваться под влиянием периферии циклона. Данное атмосферное образование, уточнил синоптик, кружит над западом Черноземья. Его облачная спираль, сообщил Леус, накроет небо над регионом плотной пеленой. Из-за этого местами ожидаются кратковременные дожди.

Дневные температуры, по прогнозу ведущего специалиста, окажутся на 4-5 градусов холоднее обычных для этого времени года климатических показателей. В Москве, сообщил синоптик, столбики уличных термометров поднимутся до отметок плюс 13-15. Что касается области, то здесь, по его словам, диапазон составит от плюс 11 до плюс 16 градусов.

Ветер, как уточнил Леус, ожидается юго-восточного направления. Скорость воздушных потоков будет варьироваться от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление, добавил он, существенных колебаний не претерпит и зафиксируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба. Такой показатель, пояснил метеоролог, не дотягивает до нормы — он слегка занижен.

«Во вторник (12 мая. — Прим. ред.) местами небольшие дожди, ночью +9…+11°, днем +15…+17°», — отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что синоптик Паршина опровергла информацию об аномальной жаре в июне в России.