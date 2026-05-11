Экономист рассказал, как сократить расходы на домашний интернет

Многие пользователи переплачивают из-за ненужных опций, завышенной скорости соединения и использования услуг разных операторов. Как рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, грамотный пересмотр тарифов и подключений может заметно сократить ежемесячные траты — в некоторых случаях почти вдвое. « Газета.Ru » опубликовала рекомендации по снижению расходов на домашний интернет и сопутствующие цифровые услуги.

По словам эксперта, выгоднее часто оказывается объединение мобильной связи, домашнего интернета и ТВ у одного оператора. Пакетные тарифы нередко позволяют снизить расходы на 30–50% по сравнению с отдельной оплатой каждой услуги.

Балынин также рекомендовал обратить внимание на скорость интернета. Чем выше тарифная скорость, тем больше ежемесячный платеж, однако в реальности пользователям не всегда необходим максимальный пакет.

Дополнительную экономию может дать смена провайдера. Новым клиентам операторы нередко предлагают скидки до 50% или бесплатное обслуживание на несколько месяцев.

Кроме того, эксперт советует временно приостанавливать услуги на период длительного отсутствия дома — например, во время отпуска или командировки. Условия такой блокировки отличаются у разных операторов, но позволяют сократить расходы на время неиспользования интернета.

