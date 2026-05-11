ГОСТы-2026: с июня изменится туалетная бумага, с июля — пиво и медовуха

Отсчет нововведений откроет 1 июня. Именно с этой даты на территории России начнет действовать национальный ГОСТ, регламентирующий выпуск туалетной бумаги, бумажных салфеток и носовых платков. В документе, принятом Росстандартом, прописаны критерии качества, а также технические параметры данной категории товаров.

Разработчики стандарта установили четкие геометрические ограничения. Так, ширина бумажного полотна в рулоне или отдельного листа не может быть меньше 90 миллиметров. Что касается площади, то для одного листа туалетной бумаги нижняя планка определена в 11 тысяч квадратных миллиметров. У салфеток этот порог выше — 17 тысяч, а у носовых платков он достигает 40 тысяч квадратных миллиметров.

С 1 июля 2026 года в России начнет действовать обновленный межгосударственный ГОСТ на пивные напитки. В нем, по информации разработчиков, уточнены требования в отношении высоты пены и пеностойкости. Новые параметры составят 15 миллиметров и 1 минуту соответственно. Для сравнения: в действующем до сих пор стандарте эти показатели были вдвое выше — 30 миллиметров и 3 минуты.

Этим же месяцем, с июля 2026 года, вступает в силу еще один межгосударственный ГОСТ — на медовуху. Документ, как уточняется, устанавливает терминологию, а также физико-химические и органолептические показатели напитка. Помимо этого, стандарт регламентирует требования к основному сырью (в том числе к меду), технологическим вспомогательным средствам, упаковке и маркировке. Отдельно прописаны показатели безопасности. Согласно тексту ГОСТа, медовуха должна обладать кисловато-сладким вкусом и медовым ароматом с оттенками, которые обусловлены используемым сырьем.

