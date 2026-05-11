Врач предупредил об опасности частого приема обезболивающих

Привычка регулярно «глушить» головную боль таблетками может привести к развитию хронического состояния, при котором сами лекарства начинают провоцировать новые приступы. « Газета.Ru » опубликовала рекомендации врача-терапевта и эксперта телеканала Телеканал «Доктор» Сабухи Самедов о рисках бесконтрольного приема обезболивающих препаратов. Эксперт подчеркнул, что головная боль нередко сигнализирует о серьезных нарушениях в организме и требует диагностики, а не постоянного самолечения.

Специалист пояснил, что головная боль является симптомом, а не самостоятельным заболеванием. За ней могут скрываться перепады давления, воспалительные процессы, неврологические нарушения и другие опасные состояния.

По словам врача, одной из наиболее серьезных проблем становится так называемая абузусная головная боль. Это состояние развивается при регулярном употреблении анальгетиков, когда организм привыкает к препаратам, а приступы начинают возникать все чаще.

Самедов отметил, что тревожным сигналом считаются боли, возникающие более 15 дней в месяц на фоне постоянного приема обезболивающих.

Эксперт также перечислил симптомы, при которых необходимо срочно обращаться за медицинской помощью: внезапная резкая боль, нарушение речи или зрения, слабость в конечностях, рвота, головокружение, высокая температура, а также боль после травмы головы.

Чтобы снизить риски, врач рекомендовал не превышать дозировку препаратов, не смешивать анальгетики с алкоголем, соблюдать режим сна и вести дневник головной боли для выявления возможных причин приступов.

