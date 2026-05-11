Автоэксперт рассказал, при какой скорости бензин расходуется меньше всего

Наиболее выгодным режимом движения для большинства современных автомобилей остается скорость от 70 до 90 километров в час. Об этом рассказал РИА Новости эксперт рынка НТИ «Автонет» Станислав Пачулин. По его словам, именно в этом диапазоне двигатель работает максимально эффективно, а расход топлива остается минимальным без потери комфорта и безопасности на трассе.

Специалист отметил, что при такой скорости двигатель большинства современных автомобилей работает в наиболее эффективном режиме — примерно на 1800–2400 оборотах в минуту. Кроме того, сопротивление воздуха в этом диапазоне еще не оказывает критического влияния на расход топлива.

Пачулин привел пример, согласно которому среднеразмерный кроссовер на маршруте в 200 километров при скорости 90 км/ч потратит около 15 литров бензина. Если увеличить скорость до 130 км/ч, расход вырастет примерно до 21 литра, а при 150 км/ч — уже до 26 литров.

По словам эксперта, выигрыш во времени при быстрой езде оказывается не столь значительным по сравнению с дополнительными затратами на топливо. Так, на дистанции 200 километров разница между движением со скоростью 90 и 150 км/ч составит около 50 минут, однако расходы увеличатся примерно на 700 рублей.

Эксперт подчеркнул, что после 100 км/ч расход топлива начинает заметно расти, после 120 км/ч — резко, а после 140 км/ч увеличение становится особенно существенным.

При этом слишком медленная езда также не всегда экономична. На скорости ниже 60 км/ч двигатель может работать в менее эффективном режиме.

Дополнительный расход топлива, по словам Пачулина, вызывают багажники на крыше, перегруженный автомобиль, открытые окна на высокой скорости, резкие ускорения и торможения, а также технические проблемы — например, низкое давление в шинах или загрязненный воздушный фильтр.

Снизить расход бензина без ущерба для безопасности помогают плавная манера вождения, поддержание постоянной скорости, использование круиз-контроля и своевременное техническое обслуживание автомобиля.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разъяснил новые правила отмены платных подписок.