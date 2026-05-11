Компенсация за свой ноутбук и интернет: какие права есть у удаленного сотрудника

По словам эксперта, в трудовом договоре при удаленной работе необходимо прописать несколько обязательных пунктов. В их числе — конкретное место выполнения трудовых функций, а также размер компенсации за использование сотрудником собственного оборудования и иных средств (например, доступа в интернет) и порядок ее выплаты.

Кроме того, рекомендовал юрист, в документе можно зафиксировать срок действия удаленного формата (бессрочно или на определенное количество месяцев). Также стоит прописать регламент взаимодействия сторон, режим рабочего времени и случаи, когда работодатель вправе вызвать сотрудника в офис. Чем детальнее, пояснил Кузнецов, стороны пропишут правила коммуникации, тем проще им будет выстраивать дальнейшие отношения.

«Работодатель может перевести сотрудника без его согласия лишь в исключительных чрезвычайных ситуациях. В этом случае режим удаленной работы прекращается в связи с прекращением обстоятельств, которые стали основанием для установления удаленной работы либо отмены соответствующих решений. В иных случаях, если перевод на удаленную работу был бессрочным, возврат работника в офис может оказаться затруднительным для работодателя, то есть просто так вернуть удаленщика, без серьезных оснований компания не может», — добавил Кузнецов.

Если же режим рабочего времени в договоре не оговорен, уточнил специалист, удаленный сотрудник устанавливает его по своему усмотрению. При этом, добавил он, контроль за использованием рабочего времени такого работника представляется затруднительным, поскольку его место труда не находится ни под прямым, ни под косвенным контролем со стороны нанимателя.

Компания-наниматель, как подчеркнул Кузнецов, несет обязательства перед сотрудником. Она должна перечислять ему деньги за использование личной техники, программного обеспечения и других ресурсов, задействованных в выполнении служебных заданий. Более того, работодатель, по словам специалиста, обязан компенсировать издержки, которые возникли у работника в связи с эксплуатацией этих средств. Однако, уточнил эксперт, величина такой выплаты и механизм ее начисления целиком остаются на усмотрение самого нанимателя.

Ранее сообщалось, что ученые связали долгие рабочие смены с повышенным ожирением.