Подмосковные леса неожиданно порадовали грибников богатым урожаем: что можно собрать

После дождливого июня в лесах Московской области появились лисички, белые грибы, маслята и подберезовики. Опытные грибники рассказали, где искать урожай и чем ценятся популярные лесные грибы, пишет REGIONS .

В Подмосковье стартовал сезон лисичек. Благоприятное сочетание дождей, теплых дней и прохладных ночей создало хорошие условия для роста грибов, поэтому любители тихой охоты уже возвращаются из леса с полными корзинами.

Где искать лисички

По словам опытных грибников, лисички чаще всего встречаются в смешанных лесах под соснами, елями и березами. Нередко они скрываются во мху или под слоем опавшей листвы.

Главная особенность этих грибов заключается в том, что рядом с одной найденной лисичкой обычно располагается целая грибница. Кроме того, они хорошо переносят как затяжные дожди, так и непродолжительную засуху.

Как отличить настоящие лисички

Специалисты отмечают, что ложные лисички не считаются ядовитыми, однако заметно уступают настоящим по вкусовым качествам.

Их можно отличить по более яркой оранжево-красной окраске и плотной ножке. Настоящие лисички обладают характерным грибным ароматом с легкими фруктовыми нотками, тогда как их двойники практически не имеют запаха.

Почему эти грибы особенно ценятся

Одним из преимуществ лисичек считается их устойчивость к поражению насекомыми и личинками. Благодаря природным веществам, содержащимся в грибах, они крайне редко бывают червивыми.

Кроме того, лисички содержат полезные соединения, которые помогают выводить из организма некоторые вредные вещества и поддерживать работу отдельных органов.

Что еще собирают в лесах

Помимо лисичек, грибники находят белые грибы, подберезовики и маслята. Несмотря на то что часть белых грибов уже поражена червями, в лесах встречаются и качественные экземпляры.

Также на лесных полянах начала созревать земляника. По словам любителей тихой охоты, первые полноценные грибные сборы сезона уже состоялись, а при сохранении благоприятной погоды урожай будет только увеличиваться.