Следователи раскрыли возможный мотив громкого преступления против ребенка

В индийском штате Уттар-Прадеш расследуют убийство четырехлетней девочки. По версии следствия, преступление могло быть связано с личным конфликтом между подозреваемым и отцом ребенка. Об этом пишет газета Times of India, передает Газета.ру.

В Индии правоохранительные органы продолжают расследование резонансного преступления, жертвой которого стала четырехлетняя девочка. По данным следствия, мотивом могла стать личная неприязнь одного из подозреваемых к отцу ребенка.

Ребенок пропал во время поездки к родственникам

По предварительной информации, девочка вместе с родителями приехала в одну из деревень округа Касгандж, чтобы навестить заболевшего родственника. Спустя некоторое время ребенок исчез. Поиски продолжались несколько дней. Позже тело девочки было обнаружено в безлюдном месте.

Следствие установило подозреваемых

Как сообщили в полиции, к преступлению могут быть причастны двое мужчин. Один из них был задержан и дал признательные показания. Второй подозреваемый в настоящее время находится в розыске.

По версии следствия, основной фигурант дела испытывал неприязнь к отцу девочки после участия в выборах главы сельской администрации несколько лет назад.

Возбуждено уголовное дело

После проведения необходимых экспертиз правоохранительные органы возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и разыскивают второго подозреваемого.