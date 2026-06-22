Новый конкурент Camry удивил ценой, которая оказалась ниже ожиданий
Газета.ру: конкурент Toyota Camry появился на рынке за 2,8 млн рублей
На казахстанский рынок вышел рестайлинговый седан Chery Arrizo 8. Автомобиль получил обновленный дизайн, новый интерьер и расширенную моторную гамму, а его стартовая цена оказалась заметно ниже российской, пишет Газета.ру.
В Казахстане стартовали продажи обновленного седана Chery Arrizo 8 2026 модельного года. После рестайлинга модель получила изменения во внешности и салоне, а также новый вариант силового агрегата.
Что изменилось после обновления
Обновленный седан отличается переработанным дизайном переднего и заднего бамперов, модернизированной светотехникой и полностью обновленным интерьером.
Одним из главных новшеств стал крупный мультимедийный экран диагональю 15,6 дюйма, который занял центральное место на передней панели.
Двигатели и комплектации
Базовая версия оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
Также покупателям доступна версия с двухлитровым турбомотором мощностью 197 л. с. В отличие от дорестайлинговой модели, этот двигатель сочетается с классической 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Сколько стоит седан
Стоимость обновленного Chery Arrizo 8 в Казахстане начинается от 9,7 млн тенге, что составляет примерно 1,5 млн рублей по текущему курсу.
Для сравнения, в Китае базовая версия модели оценивается в 112 тыс. юаней, а с учетом действующих скидок автомобиль можно приобрести примерно за 103 тыс. юаней.
Разница с российским рынком
В России дорестайлинговый Chery Arrizo 8 предлагается по цене около 2,8 млн рублей с учетом прямых скидок от производителя. Таким образом, стоимость модели в Казахстане оказалась существенно ниже российской.
По своим габаритам и классу автомобиль считается конкурентом Toyota Camry и других крупных седанов сегмента D.