Новый конкурент Camry удивил ценой, которая оказалась ниже ожиданий

На казахстанский рынок вышел рестайлинговый седан Chery Arrizo 8. Автомобиль получил обновленный дизайн, новый интерьер и расширенную моторную гамму, а его стартовая цена оказалась заметно ниже российской, пишет Газета.ру.

В Казахстане стартовали продажи обновленного седана Chery Arrizo 8 2026 модельного года. После рестайлинга модель получила изменения во внешности и салоне, а также новый вариант силового агрегата.

Что изменилось после обновления

Обновленный седан отличается переработанным дизайном переднего и заднего бамперов, модернизированной светотехникой и полностью обновленным интерьером.

Одним из главных новшеств стал крупный мультимедийный экран диагональю 15,6 дюйма, который занял центральное место на передней панели.

Двигатели и комплектации

Базовая версия оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Также покупателям доступна версия с двухлитровым турбомотором мощностью 197 л. с. В отличие от дорестайлинговой модели, этот двигатель сочетается с классической 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Сколько стоит седан

Стоимость обновленного Chery Arrizo 8 в Казахстане начинается от 9,7 млн тенге, что составляет примерно 1,5 млн рублей по текущему курсу.

Для сравнения, в Китае базовая версия модели оценивается в 112 тыс. юаней, а с учетом действующих скидок автомобиль можно приобрести примерно за 103 тыс. юаней.

Разница с российским рынком

В России дорестайлинговый Chery Arrizo 8 предлагается по цене около 2,8 млн рублей с учетом прямых скидок от производителя. Таким образом, стоимость модели в Казахстане оказалась существенно ниже российской.

По своим габаритам и классу автомобиль считается конкурентом Toyota Camry и других крупных седанов сегмента D.