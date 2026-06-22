Экс-жена «Человека-паука» Тоби Магуайра стала мамой в 49 лет

21 апреля, в День отца, у 49-летней американского дизайнера ювелирных украшений и бывшей жены Тоби Магуайра Дженнифер Мейер родилась дочь, сообщает Леди.Mail. Отцом ребенка стал ее 34-летний жених, музыкальный продюсер и наследник многомиллиардного состояния Джефф Огунлеси.

Пара состоит в отношениях с 2023 года, а осенью 2024 года они объявили о помолвке. Дженнифер поделилась трогательным снимком в социальных сетях: на фото новоиспеченный отец нежно держит новорожденную дочь на руках.

Джефф Огунлеси — далеко не простой жених. Он успешный музыкальный продюсер, основатель развлекательной компании Ogunlesi Group, а также наследник огромного состояния своего отца Адебайо Огунлеси.

Адебайо — нигерийский бизнесмен, сооснователь и управляющий партнер инвестиционной фирмы Global Infrastructure Partners, чьи активы оцениваются в миллиарды долларов. Несмотря на разницу в возрасте (Дженнифер старше Джеффа на 14 лет), пара выглядит счастливой и уверенно строит совместное будущее.

Для Дженнифер Мейер новорожденная девочка стала третьим ребенком. Она уже воспитывает двоих старших детей от предыдущих отношений.

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