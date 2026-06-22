Вандалы выбросили десятки самокатов в воду на юге Москвы

На юге Москвы неизвестные выбросили в водоем несколько десятков арендных электросамокатов. В сервисе кикшеринга сообщили, что личности причастных уже установлены, а материалы переданы в полицию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

В Москве установлены личности людей, причастных к порче арендных электросамокатов на юге столицы.

Инцидент с электросамокатами

Ранее в социальных сетях и телеграм-каналах появилась информация о том, что в одном из водоемов на юге Москвы обнаружили несколько десятков затопленных электросамокатов. Предположительно, техника была намеренно сброшена в воду неизвестными.

Реакция сервиса

В компании заявили, что инцидент квалифицирован как акт вандализма. Служба безопасности провела проверку и смогла установить личности предполагаемых нарушителей.

По информации сервиса, в правоохранительные органы уже направлено соответствующее заявление. Дальнейшие меры будут приниматься по итогам официального расследования.

Возможные последствия

В компании напомнили, что за умышленную порчу электросамокатов предусмотрена ответственность. Согласно правилам сервиса, штраф за подобные действия составляет 35 тыс. рублей.

Кроме того, установленным участникам инцидента могут грозить дополнительные юридические последствия в зависимости от результатов проверки правоохранительных органов.

Борьба с вандализмом

Представители сервиса подчеркнули, что каждый случай умышленного повреждения техники находится на контроле службы безопасности. Подобные происшествия фиксируются и передаются для дальнейшего разбирательства.