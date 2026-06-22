Новые коэффициенты ОСАГО начали действовать в Новосибирской области

Банк России пересмотрел территориальные коэффициенты ОСАГО для Новосибирской области. Изменения затронули Новосибирск, Бердск, Искитим и другие населенные пункты региона. Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает Газета.ру.

В Новосибирской области начали действовать новые территориальные коэффициенты ОСАГО. Решение о снижении показателей принял Банк России после изменений в ситуации с мошенничеством в страховой сфере региона.

Где изменились коэффициенты

Согласно данным регулятора, для Новосибирска коэффициент снижен с 3,12 до 2,34. В Бердске показатель уменьшился с 2,48 до 1,86, а в Искитиме — с 2,32 до 1,74.

Для остальных городов и населенных пунктов области коэффициент также стал ниже — с 2 до 1,5.

Почему принято решение

Ранее, в декабре 2025 года, Банк России ввел повышенные территориальные коэффициенты для Новосибирской области и Ингушетии. Такая мера была связана с высоким уровнем страхового мошенничества и убыточностью в системе обязательного автострахования.

После активизации работы правоохранительных органов ситуация начала меняться. По заявлениям страховых компаний в Новосибирской области было возбуждено 217 уголовных дел.

Когда изменения вступили в силу

Обновленные коэффициенты начали действовать с 22 июня 2026 года. Ожидается, что снижение показателей положительно скажется на стоимости полисов ОСАГО для автовладельцев региона.

Поскольку территориальный коэффициент является одним из ключевых факторов при расчете цены страховки, многие автомобилисты смогут оформить полис по более низкой стоимости.